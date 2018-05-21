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'nün yapılanmasındaki 24 e a

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 31 den 24'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 18:33
FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki 24 askere tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen 'nün 'deki yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 11 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 211 şüpheliden işlemleri biten 31'i bugün adliyeye çıkarıldı.
Savcılık 31 şüpheli i, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerden 24'ünü atılı suçtan tutuklanmasına, diğer 7 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 17 Mayıs tarihinde de aynı soruşturmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 53 kişiden 46'sı tutuklanmıştı, böylece tutuklanan askerlerin sayısı 70'e yükseldi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki 24 askere tutuklama
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