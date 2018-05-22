Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan Bakanlık çalışanlarına iftar

Enerji Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Büyük ve Güçlü Türkiye'nin enerjisi için gece gündüz çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak geleneksel iftarımızda bir araya geldik.

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