Enerji Bakanı Berat Albayrak'tan Bakanlık çalışanlarına iftar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Berat Albayrak, Bakanlık çalışanlarına verdiği geleneksel iftar yemeğinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi: 22.5.2018 00:15Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 01:49
Enerji Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Büyük ve Güçlü Türkiye'nin enerjisi için gece gündüz çalışan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ailesi olarak geleneksel iftarımızda bir araya geldik.