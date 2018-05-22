Ordu’daki FETÖ davasında 19 sanık hakim karşısına çıktı

Ordu
2. Ağır Ceza Mahkemesinde
görülen duruşmalarda 7'si tutuklu olmak üzere 19 sanığın ifadeleri alındı. Sanıklardan 5'i hakkında karar verildi.
Sanıklardan tutuklu yargılanan Ç.A., hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanığın tahliyesine karar verildi. Tutuksuz yargılananlardan M.Ç. ve E.Ç. isimli sanıklar hakkında 6'şar yıl 3'er ay karar verildi. Tutuklu yargılananlardan Ş.B. de 'ByLock' kullanmadığını iddia etti. Tahliye talep eden sanık hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün ceza kararı verildi. Öğretmenlikten ihraç tutuksuz yargılanan A.İ. ise üniversite yıllarında evlerinde kaldığını ve pişman olduğunu savundu. Sanık hakkında beraat kararı veridi.
Tutuklu yargılanan A.K., V.T., M.S., C.E. ve E.G. isimli sanıklar ise suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti. Tutuksuz yargılanan M.G., H.K., S.E., N.Ç., B.Ç., A.S., B.A., A.E. ve F.E. de üzerilerine atılı olan suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti. Duruşmalar farklı tarihlere ertelendi.