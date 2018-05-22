Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor

Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor

2015'te yıkılarak Gaziosmanpaşa'ya taşınan ve yeniden yapımına başlanan Eğitim ve 'nde çalışmalar bitti. 50 bin metrekare kapalı alanda 250 yatak kapasitesi ve 7 ameliyathane ile hizmet verecek hastanenin haziran ayında açılması bekleniyor. Yangının ardından tadilata giren Gaziosmanpaşa'daki hastane ise 11 Haziran’da hizmet vermeye başlayacak.

Giriş Tarihi: 22.5.2018 13:45 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 13:59
Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor

Taksim Sıraselviler Caddesi'nde 1969 yılında hizmete açılan ve 46 yıl boyunca İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve , 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılarak Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen çalışmalar 4 buçuk yılın ardından tamamlandı.

Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor

250 YATAK KAPASİTELİ

Hastanenin 50 bin metrekare kapalı alanda 250 yatak kapasitesi ve 7 ameliyathane ile sağlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi. Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içerisine taşındığı hastane, Taksimde büyük bir eksikliği giderecek.

Yeniden yapılan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN