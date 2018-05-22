Taksim Sıraselviler Caddesi'nde 1969 yılında hizmete açılan ve 46 yıl boyunca İlkyardım Hastanesi olarak hizmet veren Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2015 yılının başında yenilenmek için yıkılarak Gaziosmanpaşa'ya taşınmıştı. Yıkılan alanda yeniden inşasına başlanan Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülen çalışmalar 4 buçuk yılın ardından tamamlandı.

Tarihi Taksim Hastanesi Beyoğlu'na geri dönüyor

250 YATAK KAPASİTELİ

Hastanenin 50 bin metrekare kapalı alanda 250 yatak kapasitesi ve 7 ameliyathane ile sağlık hizmeti verilmesi planlanıyor.

Son hazırlıkları yapılan hastanenin açılma noktasına gelmesi, hastanenin eksikliğini çeken mahalle sakinlerini de sevindirdi. Hastanenin son hazırlıkları ve çalışmalar havadan görüntülendi. Tabelalarının takıldığı malzemelerin içerisine taşındığı hastane, Taksimde büyük bir eksikliği giderecek.