Tunceli'deki operasyonda ele geçirildiler

Tunceli Valiliği merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyon kapsamında tespit edilen 8 teröristin iki F-16 Savaş uçağıyla etkisiz hale getirildiğini anımsatarak açıklama yaptı.

CEPHANELİK GİBİ...

Açıklamada, "Bölgede devam eden çalışmalarda, teröristlerin üzerinde ve 1 adet barınak içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 12 adet kalaşnikof şarjörü, 284 kalaşnikof mühimmatı, 44 adet bixi mühimmatı, 18 adet M-16 mühimmatı, 2 adet tabanca, 3 adet el bombası, 2 adet tabanca susturucusu, 100 gram TNT patlayıcı, 1 kilogram C-4 patlayıcı, 19 adet EYP düzeneği, 150 kg amonyum nitrat,

43 adet elektrikli fünye, 2 adet sırt telsizi, 5 adet el telsizi, 2 adet pil bloğu, 1 adet akü, 8 adet sırt çantası, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 2 adet güneş paneli, 5 adet infilaklı fitil, 10 adet EYP elektronik devre kutusu, 1 adet kamera, çok miktarda yaşamsal, tıbbı malzeme vev örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Tespit edilen 19 adet EYP düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.