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’a kaçarken yakalanan üyesi kadın tutuklandı

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla ’a kaçarken kendisi gibi Fetullahçı Terör Örgütü () üyeleriyle birlikte yakalanan bir kadın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yunanistan’ın ’na kaçarken yakalanan FETÖ üyelerinden biri olan A.D., sorgulamasının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. A.D., " silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 19:47 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 19:47
Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ üyesi kadın tutuklandı

Mahkeme kararıyla süre alınan ve aralarında eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp'in de bulundu diğer üyesi zanlıların ise sorgulamaları sürüyor.

20 MAYIS'TA DENİZ ORTASINDA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak operasyonla, Kuşadası açıklarında 12 kişinin içinde bulunduğu fiber tekne durdurulmuş, teknedeki 5'i çocuk, 3'ü kadın 12 FETÖ üyesi yakalanmıştı.

Sisam Adası'na kaçarken yakalanan A.D., "silahlı terör örgütüne üye olmak " suçundan tutuklandı.

'ın 'na kaçmaya çalışırken gözaltına alınan FETÖ üyelerinin meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boztepe Kaymakamı Cihan Kayaalp, FETÖ'nün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve hakkında yakalama kararı olan F.H., meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.K., meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan eski vergi müfettişi F.T., "örgüt üyesi olmak" suçundan aranan ev hanımı A.D., meslekten ihraç edilen Kredi ve Yurtlar Kurumu eski müfettiş yardımcısı M.E. olduğu belirlenmişti.

KUŞADASI’NDAN YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

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Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ üyesi kadın tutuklandı
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