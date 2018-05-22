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'a kaçmaya çalışan müfettişe 'den hapis

irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra 'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski müfettişine, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 16:07
Yunanistan'a kaçmaya çalışan müfettişe FETÖ'den hapis
irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra 'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski müfettişine, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle TRT Genel Müdürlüğünden ihraç edildikten sonra Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski müfettiş , "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 26. 'ndeki duruşmaya sanık Şen, tutuklu bulunduğu Çankırı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Şen, iddianamede isnat edilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. FETÖ üyesi olmadığını, örgütsel bir bağının bulunmadığını öne süren Şen, iddianamede bu yönde somut delil bulunmadığını savundu.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandığına ilişkin dava dosyasındaki yazışma içerikleri ve tespitlerini kabul etmeyen Şen, söz konusu programı kullanmadığını iddia etti. Şen, suçsuz olduğunun yargılama aşamasında ortaya çıktığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Şen'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı. Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme heyeti, cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı. Ancak Şen'in duruşmalardaki iyi hali nedeniyle takdir hakkı kullanan heyet, cezayı 8 yıl 9 ay olarak belirledi. Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Şen, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 2 Eylül 2016'da meslekten ihraç edilmişti.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan müfettişe FETÖ'den hapis
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