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'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 10:46
Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu

'in Bandırma ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan astsubay tutuklandı. Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığındaki görevinden uzaklaştırılan astsubay H.M.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli H.M.A, İlçe Emniyet Müdürlüğü Tem Büro Amirliği ekiplerince adresinde gözaltına alındı.

Adliyesevk edilenlen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu
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