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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2018 09:24
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü kuruluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor.

'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, bir adet Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığı'nın 04/04/2018 tarihli ve 74603 sayılı yazısı üzerine, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16. maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 09/04/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır."

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor
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