Emniyet Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde "Özel Harekat Şube Müdürlüğü" kuruluyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararında şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde, bir adet Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulması; İçişleri Bakanlığı'nın 04/04/2018 tarihli ve 74603 sayılı yazısı üzerine, 27/09/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16. maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu'nca 09/04/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır."