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ndan öncesi saldırıları

 döneminde  üzerine oynanan ekonomik oyunların ardı arkası kesilmiyor.  lobisinin baskısı ve jeopolitik durumların da etkisiyle artan döviz kurlarını fırsat bilen Alman basını, Türkiye üzerine oynadığı kirli oyunlarla hem seçmenin hem de Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcıların kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 22:33
Alman medyasından seçim öncesi Türkiye saldırıları

'nin aktardığı habere göre, Alman gazetelerindeki haberlerde lira düşerken un fırlamasının ekonomisi için felaket anlamına geldiği savunulurken, Türkiye'nin 'nun () kapısını çalmak zorunda kalabileceği dile getirdi.

SİSTEMATİK SALDIRI

Alman basını tek elden talimat almış gibi hep bir ağızdan saldırmaya başlarken gazetesinde de şu satırlara yer verildi:

"Türk Lirası yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 22 oranında geriledi. Pesosu yüzde 24 oranında eriyen Arjantin Uluslararası Para Fonu'ndan yardım istemek zorunda kalmıştı. Arjantin gibi Türkiye de düşen liranın enflasyonu kızıştırması kadar kredi itibarını zedelemesinden de muzdarip. Türk şirketlerinin dolarla borçlanmış olması da ek bir dezavantaj. Dolar pahalandıkça özel borçlar kabarıyor ve Türkiye ekonomisi mahvoluyor. Uzmanlara bakılırsa Türkiye de sonunda Para Fonu'na sığınmak zorunda kalacak."

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IMF'DEN BORÇ ALAN DEĞİL, BORÇ VEREN ÜLKEYİZ

15 Temmuz gecesinde isteklerine ulaşamayan hainlerle, kirli ittifak gruplarının, sistematik bir şekilde saldırmaları ve başarısız olmaları daha da batmalarına sebep oldu. Türkiye'nin yaptığı reformlarla rekor seviyede büyümesi G-20 ülkeleri arasında birinci olması ve gelinen zamanda IMF'nin kapısını çalan değil, IMF tarafından kapısı çalınan, borç alan değil, borç veren ülke olmasını, Alman basını hazmedemediği belli olurken... Yalan, aslı astarı olmayan analizlerle saldırılar gerçekleştirerek Türkiye'yi karalama kampanyası başlattı.

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Alman medyasından seçim öncesi Türkiye saldırıları
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