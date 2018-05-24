Başbakan Yıldırım: Yeni bir zafer için gün sayıyoruz

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu. Yıldırım, seçimlere 1 ay kaldığını hatırlatarak, "Yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz" diye konuştu.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları

"AK PARTİ TÜM MAZLUMLARIN UMUDUDUR"

"AK Parti ülkemizde, ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız kadar bölgedeki tüm mazlumların umududur. Öncelikle 24 Haziran seçimlerine katılan, tüm adaylara başarılar diliyorum. Millete hizmete talip olan herkes bizim için önemlidir. AK Parti adaleti, kalkınmayı, vazgeçilmez değerler kabul eden bir siyasetin adıdır."

"AZ GÖRÜLÜR BİR BAŞARI HİKAYESİNİ BİRLİKTE YAZDIK"

"16 yılı dolu dolu geçirdik, dünyada az görülür bir başarı hikayesini birlikte yazdık. Evet 16 yıldır, milletimiz ülkenin kaderini bize teslim etti. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunları gerçekleştirdik. Hem güveni, hem istikrarı sağladık. Milletimize ne söz verdiysek, o sözleri yerine getirdik. AK Parti bir sevdadır, AK Parti Türkiye'nin bugününü, yarınını oluşturuyor. Kadınlarla siyaseti daha dinamik hale getiriyoruz. En fazla kadınlara listeyiz AK Parti vermiştir"

"16 YILDA TÜRKİYE'Yİ 3,5 KAT BÜYÜTTÜK"

"Değerli kardeşlerim biz sadece milletin yüzünü güldüren, hayatını güzelleştiren, aşına, ekmeğine, bereket katan işler yaptık. 16 yıl içinde olmaz denilenleri oldurduk. 16 yıl önce devraldığımız Türkiye'de bugün değişim ortada. 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük."

Başbakan Yıldırım, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı başlangıcında bir konuşma yaptı

"24 MAYIS'IN BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"

"24 Mayıs'ın benim için özel bir anlamı var, bugün itibariyle 65. hükümetin ikinci yılını tamamlamış bulunuyoruz. 2 yıl kısa bir süre olabilir, ama siyasi tarihimiz içinde uzun uzun yazılacak zaman olarak tarihe geçecektir. Bu süreçte yanımızda olan destek veren baştan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz"