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’de adayı istifa etti

’de 2. sıra milletvekili adayı , adaylıktan istifa etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:16 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:17
Bingöl’de İYİ Parti adayı istifa etti

'de 2. sıra milletvekili adayı , adaylıktan istifa etti.

24 Haziran'da yapılacak olan milletvekilliği seçimleri öncesinde Yüksek Seçim Kuruluna aday listelerini teslim eden partilerin bazılarında aday gösterilen isimler istifa etmeye devam ediyor. Son olarak Bingöl'de İYİ Parti'den 2.sıra adayı Abdurrahim Ariç, milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.Ariç açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine istifa ettim, ikinci sıra adaylığından çekildim. Partimden istifa etmedim. Siyaset, sadece aday olunmakla değil, her koşulda yapılır. Partiden istifamı vermedim. Yerime kimin gelip gelmeyeceğine ise genel merkez karar verecek" dedi.

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Bingöl’de İYİ Parti adayı istifa etti
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