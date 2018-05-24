ByLock yazışmalarında FETÖ üyelerine "çözülmeyin" talimatı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'ta "Yavuz" kod adını kullanan R.K'nin, iş adamlarına yönelik operasyonlar ve tutuklamalar sonrası örgüt mensuplarıyla yazışmaları deşifre edildi. R.K'nın, henüz 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmadan, 11 Şubat 2016'da örgüt mensuplarına gönderdiği mesajda, "abiler" diye bahsettiği iş adamlarının gözaltına alınması ve bazılarının tutuklanmasının diğer örgüt "abileri" üzerinde ve özellikle ailevi problemi olanlar üzerinde sıkıntı ve tedirginlik meydana getirmesinden söz ettiği belirlendi.

Yazışmalarda, bunun yansıması olarak yönetim kurullarından ayrılmak isteyenler, bir müddet müsaade isteyenler, "bir süre görüşmeyelim" diyenler çıktığını ve bunun da normal sayılabileceğini ifade eden R.K, bu abilerini dolaşıp tedirgin eden, anti tahşidatta (toplanma) bulunanların tahribatı artırdığını, bu nedenle abilerinin her açıdan beslenmelerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Örgütten çözülmelerin önüne geçebilmek için neler yapılmasını gerektiğini sıralayan R.K'nin, örgüt mensuplarına ByLock'tan gönderdiği talimatnamede, "Hizmet işleyişimizi, mütevelli ve oturmalarımızı yer, sayı ve mekan ayarlamalarıyla mutlaka devam ettirmeli", "Daha sağlıklı düşünen abilerimize, bu abilerimiz zimmetlenmeli", "Tutuklu abilerimizin içerideyken gönderdikleri mesajlarını, duruşlarını paylaşmalı", "Yönetimden ayrılma veya mütevellilere gelmeme bir çözüm değil aksine bir kayıp olacaktır. Uzak duran uzaklaşır" gibi maddeler yer alıyor.

"CEZAEVİNDE VIP OLARAK KARŞILANDIK"

FETÖ'den cezaevinde bulunan iş adamlarına yaptığı bir ziyarete de yer veren R.K'nın yazışmalarında, "Abiler çok iyi. Hepsinin selamı var. Üçüyle de ayrı ayrı görüştük, elhamdülillah. Halit abi ve Hacı Osman abi, Hamdi abiden, Hamdi baba diye bahsediyorlar. 'Bize ağalık yaptı, kendisinin yaşadığı sıkıntıları bize yaşatmadı.' diyorlar. Geldikleri gün Hamdi abi tıraşa çıkmış, tıraş yapan çocuk 2 cesedi olan 17 yıl hapis cezası kesinleşmiş biriymiş 'ama görsen pırıl pırıl bir çocuk' diyor. Onun aracılığıyla kantine abiler için sipariş vermiş temel ihtiyaç maddeleri, sabun tuvalet kağıdı vesaire, elmaya, portakala varıncaya kadar aldırmış. Biz VIP olarak karşılandık diyorlar, Hamdi baba sayesinde." ifadeleri dikkati çekti.

Söz konusu yazışmalarda adı geçen, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Şükrü ve Mustafa Boydak'ın da bulunduğu 68 sanıklı FETÖ/PDY davasından dosyaları ayrılan Hamdi Kınaş ve Halit Gazezoğlu, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15'er yıl, Hacı Osman Büyükata ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.