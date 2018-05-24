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'ye aday şoku... uygun bulmadığı o ismi listeden çıkardı

milletvekili adaylarından 'ün adaylığı " hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" ’nca uygun görülmedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 19:10
CHP'ye aday şoku... YSK uygun bulmadığı o ismi listeden çıkardı

İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne milletvekili adaylarından 'ün " hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" adaylığının 'nca () uygun görülmediğini bildirdi.

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, milletvekilimiz 'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."

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CHP'ye aday şoku... YSK uygun bulmadığı o ismi listeden çıkardı
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