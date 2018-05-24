Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Siz değerli milletvekili adaylarını sevgi ile selamlıyorum. Milletimin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm dünyanın dört bir yanındaki gönlü, kalbi bizimle olan kardeşlerimi sevgi ile selamlıyorum. Ayakların altına cennetin serildiği analarımızı, yarimiz olan, eşimiz olan, kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olarak ördüğümüz, siyasetten, eğitime önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum.

Kardeşlerim sizler AK Parti'nin 24 Haziran'daki seçimlerdeki adayları sıfatıyla bu kutlu yola çıktınız. AK Parti 2002 kasımdan beri girdiği her seçimden birinci çıkan bir partidir. Ancak bize bu yeterli değildir. Sevgili gençler milletin huzuruna çıktığımız ilk seçimde yüzde 34 oy aldık. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47'ye çıkardık. 2011 seçimlerinde bu oranı yüzde 50'ye çıkardık. 7 Haziran'da yüzde 41 oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa çoğunluğu sağlayamadık. Diğer partilerde çoğunluk alamadılar ve 1 Kasım'da seçimleri yeniledik ve yüzde 49 ile tekrar iktidara geldik.

Tüm bu saldırıların üstesinden sadece milli iradeye olan bağlılığımız ve güvenimiz sayesinde geldik. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. İki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız. Buna hazır mıyız?

Biz seçimlerde milletimizin karşısına hiçbir zaman elimiz boş çıkmadık.

"YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"

Biliyorsunuz 6 Mayıs'ta seçim manifestomuzu İstanbul'da milletimize açıkladık. Bugün güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye başlığıyla beyannamemizi "Yaparsa yine Ak Parti yapar" diyerek milletimizin takdirine sunuyoruz. Biz dünyamızdaki eğilimleri, yeniden şekillenen ilişkileri dikkatle analiz ederek bir yol haritası koyuyoruz, dijitalleşmeye ayrı önem veriyoruz.

2023'e 5 kala kendimizi ufuk çizgisi olarak belirlediğimiz 2053 ve 2071 hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz.

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