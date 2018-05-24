Demirtaş'ın tahliyesinin reddine yapılan itiraz da reddedildi

HDP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliyesine yönelik yapılan başvuruyu reddetmesi üzerine, Demirtaş'ın avukatları bir üst mahkemeye başvuru yaptı. Ankara 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yapılan itirazı değerlendirerek, isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, suçun işlendiği hususunda kuvvetli delillerin varlığı ve karartılma ihtimali gözönüne alınarak karara usul ve yasaya aykırı herhangi bir cihhet bulunmadığı anlaşıldığı gerekçesiyle yapılan itirazın reddine karar verdi.

'ÖNCELİKLİ ELE ALMA VE TEDBİR TALEPLİ AYM'YE BAŞVURUCAĞIZ'

Karara tepki gösteren Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, dosyada karartılacak delilin olmadığını, delillerin tümünün kayıt altına alınan konuşma, beyan ve açıklamalar olduğunu belirterek, "Müvekkilim zaten tüm beyanlarının arkasında duruyor. Diğer bir delil ise, HDP MYK'sı tarafından atılan bir twett. O husus da sabit ve HDP MYK'sınca teyit edilmiş. Yetişirse, yarın öncelikli ele alma ve tedbir talepli olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. AYM'nin bu başvuruyu birkaç gün içinde karara bağlama yetkisi var. Umarız bunu yapar ve bu karanlık siyasal ortama ışık tutacak bir karara imza atar" diye konuştu.