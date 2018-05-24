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'deki terör operasyonu

Terör örgütü /C adına faaliyet yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi şartıyla serbest bırakıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 11:08 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:09
Edirne'deki terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü /C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrası gözaltına alınan A.Ö.'nün Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen A.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrasında, bir eve baskın düzenlemiş, operasyonda DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen A.Ö. gözaltına alınmıştı.

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Edirne'deki terör operasyonu
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