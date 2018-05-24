Edirne'deki terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrası gözaltına alınan A.Ö.'nün Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen A.Ö, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün terör örgütü DHKP/C adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için yaptığı çalışma sonrasında, bir eve baskın düzenlemiş, operasyonda DHKP/C üyesi olduğu öne sürülen A.Ö. gözaltına alınmıştı.