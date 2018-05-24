Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak: Daha aktif bir yatırım sürecenin başladı

Hakkari'deki programlarının ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Daha sonra kent merkezinde esnafları ziyaret ederek AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Albayrak, burada yaptığı konuşmada, bölgede ülke içi önemli bir adımı attıklarını belirtti.



Irak sınırında olan Çukurca'da en son teknolojiyle yerli mühendislerle ilk sondaj kuyu sürecini başlattıklarını dile getiren Bakan Albayrak, "Bölgenin kaynaklarını eski Türkiye değil, yeni Türkiye noktasında yerin altında ne var bunu bilmemiz lazım. Bunu ortaya çıkarmak için Çukurca, sınırın dibinde en son teknolojiyle yerli mühendislerimizle ilk sondaj kuyumuzun sürecini başlattık. Kuzey bandında da Van'dan, Siirt'e kadar yine aynı süreci başlattık. Önümüzdeki dönemde petrol, gaz, aramacılık, sismik sondaj ötesinde madencilik alanında da Doğu ve Güneydoğu hinterlandında artık çok daha etkin, aktif ve agresif yatırım süreci başlattık" şeklinde konuştu.

Bölgenin ve dünyanın yeni bir döneme evrildiğini dile getiren Albayrak, "Suriye, Irak, Orta Doğu'da, Türkiye'de 5 yılda yaşananlar ibretlik denecek nitelikte, tarihsel manada bakıldığında çok önemli gelişmeleri yaşatıyor ve yaşatacak. Bunda en önemli görevi, yükü üstlenen ülke Türkiye bunun başında da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var. Bu sürecin içinde bir mücadelenin içine girdik. Bu yolda Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği veren partinin neferleridir. Bu partinin neferleri olarak, bu davanın yükünü omuzlanan bu teşkilat, 15 Temmuz'da da bunu tüm Türkiye'ye gösterdi. Yeni bir safhaya geçtik. Orta Doğu güvenlik politikaları ve yaşanan istikrarsızlık, en önemlisi son dönem siyasetinde yaşadıklarımız hepimize ibretlik bir şeyler anlatıyor" diye konuştu.

'YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK'



"Birileri bugün Orta Doğu'da Selahattin Eyyubi'nin bin yıllık intikamını almak için mi Müslüman kardeşliğinde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı boğazlıyor" şeklinde soran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Teşkilat olarak bize düşen 24 Haziran'a giderken bu ülkenin 100 yılının, kaderinin şekilleneceği sürece girerken şu resmi anlatmak. Orta Doğu'da Arap coğrafyası nasıl tehdit içinde görüyoruz. Arap kardeşleri öldürülürken, bütün dünya sessizce bu zulmü izlerken, dünyaya sesini haykıran kim var? Suriye'de, Irak'ta bütün bu katliamlar ülkeyi bölme, operasyonel süreç yaşanırken ayakta kalan tek ülke Türkiye değil mi? Bugün Kürt söylemi ve siyaseti üzerinden coğrafyanın inancını, şuurunu yok etmeye çalışıp tasfiye edenleri görüyoruz. Birileri bugün Orta Doğu'da Selahattin Eyyubi'nin bin yıllık intikamını almak için mi Müslüman kardeşliğinde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı boğazlıyor. Bunu görüyoruz değil mi?"



Marksist, Leninist, ateist, dinsiz, bu topraklardan olmayan rol modellerinin empoze edilmeye çalışıldığını belirten Albayrak, hakikat noktasında gençlere rol model aranıyorsa, kendi kültürlerinden, tarihlerinden dünyaya rol model olan sayısız örneklerin olduğunun altını çizdi.



Coğrafyanın tek umudunun Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan olduğuna vurgu yapan Albayrak, şunları kaydetti:



"Gaflet uykusunda olan insanlar varsa onları iki elimizde omuzlarından tutarak bu uykudan uyandırmamız lazım. Dünyadaki zulmü göstermemiz lazım. Bin yıllık hesaplaşmayla karşı karşıya bu coğrafya. Bu coğrafyanın tek umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu görmemiz göstermemiz lazım. Bu liderlik ve Türkiye'nin omuzuna yüklenen sorumluluk hepimizedir."

Bakan Albayrak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından iftar programına geçti.