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İnce'nin yalanı elinde patladı

’nin adayı , televizyonunda katıldığı canlı yayında gerçek dışı iddialarına bir yenisini ekledi. İnce, terör örgütü elebaşı ’in Amerika'dan hain darbesinden bir yıl sonra; 2017 yılında istendiğini iddia etmişti Ancak, gerçeğin ortaya çıkması çok uzun sürmedi. yayınladığı belge İnce'nin yalanını tescilledi.

Giriş Tarihi: 24.5.2018 23:14 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 23:20
İnce'nin yalanı elinde patladı

'nin adayı televizyonunda katıldığı canlı yayında 'in hain darbesinden bir yıl sonra 2017 yılında istendiğini iddia etti

Ancak Adalet Bakanlığının belgeleri CHP'li İnce'nin iddialarının yalan olduğunu ortaya çıkarttı.

Adalet Bakanlığının belgelerine göre Fetullah Gülen'in 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbenin hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde istenmesine ilişkin yazının yazıldığı ortaya çıktı.

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İnce'nin yalanı elinde patladı
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