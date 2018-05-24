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ve ilçe jandarma komutanları tutuklandı

merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aralarında İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın da bulunduğu 21 kişiden 12'si tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 17:24 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 17:28
Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanları tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında aranan 23 kişiden 21'i, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş

19 RÜTBELİ, 2 MAHREM İMAM

Aralarında darbe davalarının görüldüğü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve 'ın İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın bulunduğu 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına büyük darbe

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli ile 7 asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Silivri ve Sason İlçe Jandarma Komutanlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

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Operasyon kapsamında bir kişinin halen firarda olduğu, diğer bir kişinin ise farklı bir dosyadan daha önce İstanbul'da tutuklandığı öğrenildi.

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Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanları tutuklandı
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