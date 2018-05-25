Bolu'daki FETÖ/PDY davası

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Erkan Demirci ile eski polis memurları Murat Büyükşahin ve Hüseyin Yavuz, tutuksuz sanık M.Ö. ile avukatları ve yakınları katıldı. Tutuksuz sanık S.G'nin katılmadığı duruşmanın başında açıklama yapan mahkeme başkanı Seyfi Han, "Garson" kod adlı gizli tanığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği bilgiler içinden tutuklu sanık Hüseyin Yavuz'un "SAY-A", tutuksuz sanık S.G'nin "SAY-B", tutuklu sanık Murat Büyükşahin'in ise "SAY" olarak kodlandığını ifade ederek, "Bu bilgilere göre, Hüseyin Yavuz'un herhangi bir zaaf ve eksiği görülmeyen, tamamen kendisini örgüte teslim etmiş ve FETÖ'nün talimatlarından kesinlikle çıkmayacağı değerlendirildiği görülüyor. S.G. ile ilgili olarak da yine aynı özelliklerinin yanında yöneticilik vasfının bulunduğu ve Murat Büyükşahin'in ise aynı özelliklere sahip olan ancak yöneticilik vasfının olmadığı şeklinde değerlendirilmiş olduğu ortaya çıktı." dedi.

Han, tutuklu sanık Erkan Demirci'ye ait olan dijital materyallerde yapılan incelemelerde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLcok" ile "Eagle" kalıntılarına rastlandığını da belirtti.

Mahkeme başkanı Han'ın açıklamasının ardından sanıklara ve avukatlarına söz verildi. Tutuklu sanık Erkan Demirci kendisinin ByLock inceleme raporlarını kabul etmediğini belirterek, "Bu programların ne olduğunu dahi bilmiyorum. Hiçbirini kullanmadım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi. Tutuklu sanık Hüseyin Yavuz da kendisi ve ailesinin herhangi bir yanlış davranış içinde olmadığını savunarak, 2 yıldır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ve cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 27 Haziran'a erteledi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen biri emniyet müdürü 5 eski polis hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.