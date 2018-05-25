Emine Erdoğan'dan "25 Mayıs Afrika Günü" paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika Birliği'nin kuruluş günü olan 25 Mayıs Afrika Günü kapsamında tüm Afrikalıları ve Afrika dostlarını tebrik etti.

Erdoğan, "20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl olmuştur. İnanıyorum ki, 21.yüzyıl, sömürgeciliğin izlerinin silindiği bir Afrika yüzyılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da 2016'da açılan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nde Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kar amacı gütmeksizin satıldığını ve elde edilen gelirin onlara döndürüldüğünü belirten Emine Erdoğan, bunun "Afrikalı kadınlara dostluk armağanı olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gittikleri Afrika seyahatleri ile Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin açılış töreninden fotoğraflara da yer verdi.