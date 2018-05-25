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Emine Erdoğan'dan "25 Mayıs Günü" paylaşımı

'ın eşi Emine Erdoğan, 20. yüzyılın için kayıp bir yüzyıl olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki 21. yüzyıl, sömürgeciliğin izlerinin silindiği bir Afrika yüzyılı olacaktır." ifadesini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 18:41
Emine Erdoğan'dan 25 Mayıs Afrika Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Birliği'nin kuruluş günü olan 25 Mayıs Afrika Günü kapsamında tüm Afrikalıları ve Afrika dostlarını tebrik etti.

Erdoğan, "20. yüzyıl Afrika için kayıp bir yüzyıl olmuştur. İnanıyorum ki, 21.yüzyıl, sömürgeciliğin izlerinin silindiği bir Afrika yüzyılı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

'da 2016'da açılan Afrika El Sanatları Pazarı ve 'nde Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin kar amacı gütmeksizin satıldığını ve elde edilen gelirin onlara döndürüldüğünü belirten Emine Erdoğan, bunun "Afrikalı kadınlara dostluk armağanı olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan paylaşımında, Erdoğan ile gittikleri Afrika seyahatleri ile Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nin açılış töreninden fotoğraflara da yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan "25 Mayıs Afrika Günü" paylaşımı
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