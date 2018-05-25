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'te / operasyonu

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada, kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 17:34
Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturmada, kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Metin Mustafa K, Elif K. ve Rabia D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyesevk edilenlen zanlılardan Metin Mustafa K. ve Elif K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Rabia D. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu
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