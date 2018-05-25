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'de operasyonu

'in Midyat ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonunda, 1264 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:41
Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca Midyat ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında operasyon düzenlediği belirtilerek, "Düzenlenen operasyonda 1264 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili bir 1 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışması başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu
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