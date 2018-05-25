Mardin'de uyuşturucu operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 22 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanlığı'nca Midyat ilçesinde yapılan istihbarı çalışmalar kapsamında operasyon düzenlediği belirtilerek, "Düzenlenen operasyonda 1264 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilmiş olup, olayla ilgili bir 1 şüpheli gözaltına alınmış, 1 kişi hakkında da yakalama çalışması başlatılmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.