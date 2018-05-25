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'nin beyannamesi hazır

'nin beyannamesinde, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 19:36
MHP'nin seçim beyannamesi hazır

'nin, 24 Haziran'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili i için seçim beyannamesi yarın MHP Genel Başkanı tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Partinin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile 'nın hedefleri yer alacak.

KADER MAHKUMLARINA AF

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

"HİLALE YILDIZ OL"

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

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MHP'nin seçim beyannamesi hazır
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