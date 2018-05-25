PKK destekçisi AGİT gözlemcileri Türkiye'de

Terör seviciliği ile bilinen Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Türkiye'de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini takip etmek için Türkiye'ye geldi.

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu (DKİHB) tarafından 24 Haziran seçimlerini izleyecek gözlem heyetinin başkanı Büyükelçi Audrey Glover Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini izleyecek AGİT/DKHİB'in gözlem heyeti bugün görevine başlarken, heyete başkanlık eden Büyükelçi Glover, basın toplantısı düzenledi.

"SADECE GÖZLEM İÇİN BURADAYIZ"

Amaçlarının, seçim süreçlerinde dışarıdan bir gözlem yaparak güven ortamını artırmak olduğunu ifade eden Glover, 1990'da Türkiye'nin ve diğer AGİT üyelerinin de yerine getirmeyi taahhüt ettiği Kopenhag Belgesi'nde belirlenmiş olan taahhütler ışığında bir değerlendirme yapacaklarını ve uluslararası standartları da gözeteceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Glover, uygulayacakları metodolojinin, diğer tüm seçimlerdeki yöntemle aynı olacağını ve pek çok kesimden temsilcilerle görüşme yapmayı planladıklarını söyledi.

"POLİS ROLÜ ÜSTLENMİYORUZ"

Konuşmasında görevlerinin gözlem yapmak olduğunun altını çizen Glover, "Burada anlaşılması gereken önemli hususlardan biri ise; bizim rolümüzün seçim sürecini gözlemlemek ve rapor etmek olduğudur. Biz, herhangi bir şekilde müdahale etmek için burada bulunmuyoruz. Seçimlerde ne polis ne denetim rolü üstleniyoruz." dedi.

AGİT'in ilkelerini gözettiklerini aktaran heyet başkanı, "Burada herhangi bir şekilde seçim sonuçlarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim ilgilendiğimiz sürecin şeffaf olması ve AGİT'in taahhütleri olan eşitlik, adalet, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerinin yerine getirilir olduğundan emin olmaktır. Sonuçların doğru ve şeffaf şekilde bir araya getirilmesi ve duyurulması da ilgi duyduğumuz alanlardan." diye konuştu.

"TARAFSIZLIĞIMIZI KORUYACAĞIZ"

Seçmenlerin özgür şekilde ve gizli biçimde oy kullanma hakkına sahip olması gerektiğini ifade eden Glover, tarafsızlık vurgusu yaptı. Seçim sürecinde gözlem çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini belirten heyet başkanı, tarafsızlıklarını koruyacaklarını belirtti.

Glover; "Bizim rolümüz, bu süreçle ilgili teknik değerlendirme sağlamak. Sonrasında ise gerek sivil toplum gerek siyasi partiler gerekse hükümet, bulgularımızı ve tavsiyelerimizi nasıl kullanacağına kendi karar verecektir. Yaklaşımımız tamamen tarafsız olacaktır. Biz buraya herhangi bir ideoloji barındırmadan herhangi bir gündem konusu olmadan tamamen tarafsız şekilde geldik. Çalışmalarımızda gerçeklerin konuşması için sözü onlara bırakacağız. Bu süreç boyunca her zaman çok katı olarak tarafsız olacağımızın altını çizmek isterim." dedi.

SEÇİM SONRASI RAPOR YAYINLANACAK

Glover, seçimlerden biraz önce bir ara rapor hazırlayacaklarını ve seçimden hemen sonraki gün ilk raporlarını basın toplantısıyla kamuoyuna duyuracaklarını, seçimden 8 hafta sonra da yayınlayacakları nihai raporla dikkate alınması gereken tavsiyelerine yer vereceklerini kaydetti.

Büyükelçi Glover, heyetinde Ankara'da yerleşik ve 12 uzmandan oluşan bir çekirdek ekip ve ülke genelinde görev alacak 22 uzun dönemli gözlemcinin yer alacağını, buna ek olarak 350 gözlemcinin de kısa süreli ülke genelinde gözlem görevinde bulunacağı bilgisini paylaştı.

TERÖR SEVİCİ AGİT

Geçtiğimiz yılki anayasa değişikliği referandumunu izleyen AGİT , oylamanın "eşit olmayan koşullarda" yapıldığı eleştirisinde bulunmuştu. Bununla birlikte AGİTAK Parti hükümeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tarafsız bir tavır sergilememesiyle ve teröre ve teröristlere olan yakınlığı ile de tanınıyor.

Daha önce AGİT'in gözlemcileri arasında HDP sempatizanlığı yapan temsilcilerin bulunmasıyla birlikte adı PKK saflarında anılan ve bizzat terör faaliyetleri gerçekleştiren kişilerin de AGİT temsilcilikleri yaptığı tespit edilmişti. AGİT Avrupa'nın teröre en çok sahip çıkan kurumlarından biri olarak bulunuyor.