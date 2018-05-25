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Son Dakika: 'a piyango vurdu

Son dakika haberi... 'ta 5 hektarlık alanda yer alan ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ne benzeyen arkeolojik alanın hangi dönemi kapsadığına yönelik çalışma yürütülüyor. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, "Alan üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor çünkü çok ilgi çekici bir yapısı var. O 5 hektarlık alanı çepeçevre saran, tamamen yıkılmış harçsız duvar örgülerini rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle bir yapının elbette ki ne amaçla kullanıldığı gün yüzüne çıkarılmalı" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 13:03 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 13:08
Son Dakika: Bayburt'a piyango vurdu

Son dakika haberi... 'ta 5 hektarlık alanda yer alan ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ne benzeyen arkeolojik alanın hangi dönemi kapsadığına yönelik çalışma yürütülüyor. Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, "Alan üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor çünkü çok ilgi çekici bir yapısı var. O 5 hektarlık alanı çepeçevre saran, tamamen yıkılmış harçsız duvar örgülerini rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle bir yapının elbette ki ne amaçla kullanıldığı gün yüzüne çıkarılmalı" dedi.

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Son Dakika: Bayburt'a piyango vurdu
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