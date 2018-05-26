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Valiliği'nden na ilişkin son dakika açıklaması!

Valiliğinden, 'nda iki parti taraftarları arasında meydana gelen silahlı kavgada, 5 kişinin yaralandığı ve bir kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi. Soruşturma sonucunda yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, "Tartışma, MHP mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladı. MHP taraftarları olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Bu sırada taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtı." denildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 15:32
Ankara Valiliği'nden pankart kavgasına ilişkin son dakika açıklaması!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 'nda bugün saat 01.35 sıralarında silahlı kavga olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin olayı kontrol altına almasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara'da partililerin bayrak asma kavgası 3 yaralı

''SAADET PARTİLİ ÖZTÜRK, TABANCA İLE HAVAYA ATEŞ AÇTI''

Soruşturma sonucunda yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, "Tartışma, mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladı. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarları olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Daha sonra taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışma büyüdü. Bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtı." denildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk'ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Ankara Valiliği'nden pankart kavgasına ilişkin son dakika açıklaması!
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