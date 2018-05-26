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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı , Zeytinburnu Sahili'nde iftarı bekleyen vatandaşlarla bir araya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 20:45

'daki programının ardından uçakla 'na gelen Erdoğan, Yenikapı'da Emniyet Teşkilatı mensupları ile yapacağı iftar programına gitmeden önce Zeytinburnu Sahili'nde makam aracını durdurdu.

Burada iftarı bekleyenlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, kendisini davet eden bir ailenin yanına giderek, bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Çocuklara oyuncak dağıtan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da eşlik ettiği Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarı bekleyen vatandaşlarla sohbet etti
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