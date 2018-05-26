Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş çağrı: Paranızı yerli paraya yatırın!

Erzurum İstasyon Meydanı'nda büyük bir kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "16 yıl önce AK Parti ile demokrasi ve kalkınma yolunda güzel bir başlangıç yaptık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da güçlü hükümet için, Cumhurbaşkanlığında şahsımı, mecliste Cumhur İttifakı'nı AK Parti'yi desteklemeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunlara sert çıkan Cumhurbaşkanı, ''Çok kısa sürede kur balonunu sürdüreceğiz. Ekonomide yolumuza devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erzurum Mitingi'nde ekonomiye yönelik açıklamaları:

"RUSYA TÜRKİYE'YE 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK"

Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum: Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak.

"DOLARINIZI AVRONUZU TÜRK LİRASINA ÇEVİRİN"

Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi'de olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yastığının altında doları, avrosu olan kardeşlerim gidin paranızı yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız. 28 gün sonra ülkemizin kaderi değişecek. Sizlere farklı bir şekilde seslenmek istiyorum. Güçlü meclis için güçlü hükümet için güçlü Türkiye için yola devam diyor muyuz? 2023 hedefleri için vakit birlik vakti diyor muyuz? 2053 ve 2071 için vakit Türkiye vakti diyor muyuz?