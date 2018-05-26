e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - E-Okul öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgula!

2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci sömestr tatilini heyecanla beklerken, e okul sistemine sınav sonuçları ve sözlü notları girilmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden veliler ve öğrenciler sık sık notları kontrol ediyor. Ailesine güzel bir karne getirmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını sorgulamak istiyorsa doğru adreste. e-Okul öğrenci giriş yaparak hızlıca tüm notlarınızı kontrol edebilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul öğrenci giriş işlemlerini yapmak için ilk olarak e-okul.meb.gov.tr adresine gidiniz. Daha sonra karşınıza gelecek olan mavi pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (Tc kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak 'GİRİŞ' butonuna tıklayınız. Sisteme giriş işlemini başarıyla tamamlamış olacaksınız.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun son ders zilinin ne zaman çalacağını açıkladı.