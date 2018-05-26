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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - E-Okul öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgula!

Zorlu bir eğitim yılının daha bitimine sayılı günler kala son açıklanan sınav sonuçları ve sözlü notlarını kontrol etmek isteyen binlerce öğrenci sistemine akın ediyor. Öğretmenler, son sınavların da tamamlanması ile birlikte öğrenciler hakkında son kararını vererek sözlü ve sınav sonuçlarını sisteme girmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne öğrenci giriş yaparak sınav sonuçlarınızı kontrol etmek için doğru yerdesiniz. e-Okul öğrenci giriş yapmak için izleyeceğiniz adımları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:07
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - E-Okul öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgula!

2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun sona ermesi için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci sömestr tatilini heyecanla beklerken, sistemine sınav sonuçları ve sözlü notları girilmeye başladı. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden veliler ve öğrenciler sık sık notları kontrol ediyor. Ailesine güzel bir karne getirmek isteyen öğrenciler sınav sonuçlarını sorgulamak istiyorsa doğru adreste. e-Okul öğrenci giriş yaparak hızlıca tüm notlarınızı kontrol edebilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul öğrenci giriş işlemlerini yapmak için ilk olarak e-okul.meb.gov.tr adresine gidiniz. Daha sonra karşınıza gelecek olan mavi pencerenin sağ tarafında sizden istenilen (Tc kimlik numarası, okul numarası) bilgilerini doğru bir şekilde doldurarak 'GİRİŞ' butonuna tıklayınız. Sisteme giriş işlemini başarıyla tamamlamış olacaksınız.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile 2017-2018 eğitim ve öğretim sezonunun son ders zilinin ne zaman çalacağını açıkladı.

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e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? - E-Okul öğrenci giriş ile sınav sonuçları sorgula!
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