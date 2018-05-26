İhracatçılara "Sabit Döviz Kuru" müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi Denizli'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.

KREDİLERDE "SABİT DÖVİZ KURU" KARARI

Bakan Zeybekci, toplantıda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak ihracatçılara Türk Eximbank aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde döviz kurunun sabitlendiği müjdesini verdi.

MERKEZ BANKASI HAMLESİ

Dolar, euro ve İngiliz sterlini için kurun sabitlendiğini kaydeden Bakan Zeybekci, "Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ile 25 Mayıs ile 31 Temmuz arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin (bir banka tarafından iskonto edilmiş bir borç senedinin bir merkez bankası tarafından yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen kredi) TL olarak ödenmesi imkanı getirildi ve kurları sabitlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde ekonomi toplantısı

"DOLAR 4,20 - EURO 4,90"

İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabi ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. ABD doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak kurlar sabitlendi ihracatçılarımız için. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri Merkez Bankası'na daha doğrusu Türk Eximbank'a ödeyebilecekler.

3,4 MİLYAR DOLAR...

Bu çerçevede Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2,6 milyar dolar. Diğer bankalar da dikkate alındığında bu toplam rakam 3,4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımızın bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi" dedi.