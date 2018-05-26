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İhracatçılara "Sabit Kuru" müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, üzerinden reeskont kredi kullanan ihracatçılara kurunun sabiendiği müjdesini verdi. Zeybekçi, " ile arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin TL olarak ödenmesi imkanı getirildi ve kurları sabitlendi. İhracatçılarımız için doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak kurlar sabitlendi" dedi.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 16:49 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 16:50
İhracatçılara Sabit Döviz Kuru müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği memleketi 'de partisinin il başkanlığında basın toplantısı gerçekleştirdi.

KREDİLERDE "SABİT DÖVİZ KURU" KARARI

, toplantıda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunarak ihracatçılara aracılığı ile kullandıkları yabancı para cinsinden kredilerde kurunun sabiendiği müjdesini verdi.

İTO'dan son dakika döviz hamlesi

MERKEZ BANKASI HAMLESİ

Dolar, euro ve İngiliz sterlini için kurun sabitlendiğini kaydeden Bakan Zeybekci, "Merkez Bankası'nın almış olduğu karar ile ile arasında vadesiz reeskont döviz kredilerinin (bir banka tarafından iskonto edilmiş bir borç senedinin bir merkez bankası tarafından yeniden iskonto edilmesi karşılığında verilen kredi) TL olarak ödenmesi imkanı getirildi ve kurları sabitlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde ekonomi toplantısı

"DOLAR 4,20 - EURO 4,90"

İhracatçıların bu tarihler arasında yani kurun yukarıda olma ihtimaline karşı, aşağıda olursa tabi ki ihracatçımız kendisi için avantajlı olan kuru kullanacaktır. doları için 4,20, euro için 4,90, İngiliz sterlini için 5,60 olarak kurlar sabitlendi ihracatçılarımız için. Bu kurdan almış oldukları reeskont kredileri Merkez Bankası'na daha doğrusu Türk Eximbank'a ödeyebilecekler.

Dolar oyununu bozacak güçteyiz

3,4 MİLYAR DOLAR...

Bu çerçevede Türk Eximbank nezdinde TL geri ödeme imkanından yararlanması beklenen toplam reeskont kredilerin tutarı 2,6 milyar dolar. Diğer da dikkate alındığında bu toplam rakam 3,4 milyar dolar civarında bir büyüklük. İhracatçımızın bu belirlenmiş olan sabit kurdan ödenmesi imkanı getirildi" dedi.

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İhracatçılara "Sabit Döviz Kuru" müjdesi
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