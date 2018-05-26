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’ta ’den aranan bir kişi yakalandı

’ta / terör örgütüne üye olma suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 10:07
Kars’ta FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü'nün 26 ekip, 100 polis ile yaptığı " 2018/1" asayiş uygulamasında 490 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 40 umama açık işyerinin kontrol edildiği asayiş uygulamasında hakkında / terör örgütüne üye olama suçundan aranması bulunan 1 kişi yakalandı. Ayrıca '' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası olan 1, 'Ailenin Korunması' suçundan 3 gün hapis cezası olan 1 ve basit yaralama suçundan aranan 1 olmak üzere toplama 3 kişi yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"Huzurlu Sokaklar 2018/1" asayiş uygulamasında 17 park, otogar, cami ve halkı açık alanlar kontrol edildi. Sokaklarda dilencilik yapan 8 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan asayiş uygulamasına vatandaşlar tam destek verirken, asayiş uygularının devam edeceği bildirildi.
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Kars’ta FETÖ’den aranan bir kişi yakalandı
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