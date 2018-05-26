Kaza kurşunu şehit etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir asker, arkadaşının tüfeğinden çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede konuşlu 106'ncı Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda akşam saatlerinde nöbet tutan er Adem Yıldız (23), arkadaşı M.T'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

İslahiye Devlet Hastanesikaldırılanlan Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Adem Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak er M.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.