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kurşunu şehit etti

'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı 'nda bir asker, arkadaşının tüfeğinden ra çıkan kurşunla yaşamını yitirdi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 05:59
Kaza kurşunu şehit etti

'in İslahiye ilçesinde bir asker, arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunuyla hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede konuşlu 106'ncı Şehit Alpay Başaran Kışlası'nda akşam saatlerinde nöbet tutan er Adem Yıldız (23), arkadaşı M.T'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

İslahiye Devlet Hastanesikaldırılanlan Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'nın Tavşanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen Adem Yıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak er M.T'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaza kurşunu şehit etti
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