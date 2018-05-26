Son Dakika: Fransa'daki Türklerden Le Point dergisine tepki

Fransa'nın Avignon şehrinde, Le Point dergisinin Türkiye ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken son sayısının kapağı, Türk gençlerinin gösterdiği tepkinin ardından reklam panosundan kaldırıldı.

FRANSA'DAKİ TÜRK GENÇLERİNDEN BÜYÜK TEPKİ

Ülkenin güneyinde bulunan Avignon kentinde yaşayan Türk gençleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görülüyor. Bir vatandaşın çektiği görüntülerde Türk gençleri, "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Fransa'da yaşayan Türk kökenli kişi ve kurumları karalama amaçlı iddiaların yer aldığı derginin tanıtım afişlerinin kaldırılmasını" talep ediyor.

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TÜRK GENÇLERİNİN TEPKİSİ GERİ ADIM ATTIRDI

Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor.

Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, "Sırf bunun için Marsilya'dan buraya geldim" dedikten sonra afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de karardan memnuniyet duyduğu ve şirket yetkilisine teşekkür ettiği duyuluyor.

SOSYAL MEDYADA TÜRK GENÇLERİNE BÜYÜK DESTEK

Fransa'da sosyal medyada geniş biçimde yer alan protesto görüntüleri hakkında çok sayıda yorum ve eylemi gerçekleştiren Türk gençlerine destek mesajı paylaşıldı.

Perşembe günü piyasaya çıkan Le Point dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Fransa'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atılmış, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırmıştı.

DERGİNİN KAPAĞI BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Dergideki iddialar hakkında bir basın bildirisi yayımlayan Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP), "Le Point bir dergi degˆil bir operasyon aygıtına dönüs¸müs¸tür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konu hakkında Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, "Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz." ifadelerini kullanmıştı.