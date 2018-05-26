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Son Dakika: geçmişini silmeyi unuttu

Son dakika haberi... 'nin adayı 'nin çelişkilerle dolu kampanyası devam ediyor. 2015 yılında sosyal medyada paylaştığı bir mesajda, seçim meydanlarına Kur'an ile çıkanları ve seçim şarkısında Besmele'yi kullananları eleştirerek "Hiç utanma yok mu?" ifadesini kullanan İnce, mitinglerinde ezan hassasiyeti göstermeye başladı. İnce son olarak Dumlupınar'daki mitinginde ise Kur'an-ı Kerim okutup dua etti.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:09
Son Dakika: Muharrem İnce geçmişini silmeyi unuttu

'nin adayı , 24 Haziran'da yapılacak ler için saha çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı 'a karşı elini güçlendirebilmek için söylemlerinde ne yapacağını şaşıran Muharrem İnce muhafazakar oylara talip oldu.

MİTİNGDE KUR'AN OKUTTU

Mitinglerde ezan hassasiyeti göstermeye başlayan İnce, son olarak Dumlupınar'da Kur'an-ı Kerim okutup dua etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ELEŞTİRİYORDU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda eleştiriyordu.

"HİÇ UTANMA YOK MU"

Muharrem İnce, 23 Eylül 2015 tarihinde attığı tweette "Seçim meydanlarına Kur'an ile çıkanlar, seçim şarkısında Besmele'yi kullananlarda hiç utanma yok mu?" diye sormuştu.

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Son Dakika: Muharrem İnce geçmişini silmeyi unuttu
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