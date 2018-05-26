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Son Dakika: , bağımsız üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika haberi... , 'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 ın, adaylıklarını düşürdü.

Giriş Tarihi: 26.5.2018 11:10
Son Dakika: YSK, bağımsız üç adayın adaylığını düşürdü

Yüksek Seçim Kurulu (), 'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 ın, adaylıklarını düşürdü.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak başvuruda bulunanların bilgi ve belgelerini inceledi.

GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMIYORLAR, EVRAKLARINDA EKSİK VAR

Bu kapsamda, Kocaeli'nden Niyazi İnce ile Ankara 1'inci seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları, gerekli şartları taşımadıkları ya da evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle düşürüldü.

ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLEN İSİMLER

Tokat, Hatay, Denizli ve Giresun'dan bazı bağımsız adayların çekilme taleplerini kabul eden YSK, eksik belgelerini süresi içinde tamamlayan Konya'dan Mücahit Ayan'ın adaylık başvurusunu kabul etti.

Kararlar, söz konusu adaylara tebliğ edilmesi için ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına gönderildi.

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Son Dakika: YSK, bağımsız üç adayın adaylığını düşürdü
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