Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD), iftar yemeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve NEYAD Danışma Kurulu Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftara Bayraktar'ın yanı sıra Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nilgün Diptaş, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, modacı Nur Yerlitaş ve Feryal Gülman, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.

Ardından yemekte konuşan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin çok tarihi bir dönemeçten geçeceğini ifade etti.

"24 HAZİRAN ÇOK TARİHİ BİR DÖNEMEÇ"

24 Haziran seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı ve NEYAD Danışma Kurulu Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Bir takım milletler ve devletler, millet olabilmek için kahraman ve tarih icat etmeye çalışırken bizim kültür, ilim, siyaset alanında büyük kahramanlarımız örneklerimiz var.

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24 Haziran'da çok tarihi bir dönemeçten geçeceğiz. Sadece kazanmak değil güçlü bir temsil elde ederek kazanmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ekonomisi güçlü, bağımsız bir ülke olarak girmek en büyük arzumuz" dedi.

"BİRÇOK ÜLKE TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ CESARETİ GÖSTEREMEDİ"

Kudüs'ün tüm Müslümanların ortak meselesi olduğunu ve ülkelerin Filistinli vatandaşların yanında olma cesareti gösterememesini eleştiren Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ramazan'a buruk bir şekilde girmemize neden olan Kudüs'ü de anmak istiyorum. Kudüs biz Müslümanların olduğu kadar tüm insanlığın ortak meselesidir.

Fakat bu ortak miras, eşit emekle muhafaza edilemiyor ne yazık ki. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşınmasıyla tırmanan süreçte sesini yükselten tek ülke Türkiye oldu. Filistin'in haklı olduğuna inansa da birçok ülke Türkiye'nin gösterdiği cesareti gösteremedi. Dünyayı demokratik haklar ve vicdan konusunda harekete geçirme becerisine sahip böyle bir ülkenin vatandaşı olmak şahsen bana gurur veriyor. Rabbim gayretimizi Filistin'in kurtuluşuna vesile kılsın" diye konuştu.