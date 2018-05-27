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Adliye çalışanlarının sonrası istifaya zorlanacağı iddiası

Adalet Bakanlığından, " leri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacakları" iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 13:08
Adliye çalışanlarının seçim sonrası istifaya zorlanacağı iddiası

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünce 21 Mayıs 2018'de tüm teşkilata "personel birim bilgilerinin kontrolü ve güncellenmesi" konulu yazının gönderildiği belirtildi.

ortamındaki bir yayın organı tarafından söz konusu yazının, "Adliye çalışanlarında sürgün korkusu" başlığıyla haberleştirildiği ve leri sonrasında adliye çalışanlarının yerlerinin değiştirilerek istifaya zorlanacaklarının iddia edildiği ifade edildi. Adliyelerde görev yapan personelin yer değişikliği işlemlerinin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UYAP'TAKİ VERİLER ESAS ALINMAKTADIR"

"İsteğe bağlı tayin işlemlerinde değerlendirme yapılırken personele ait 'taki veriler esas alınmaktadır. Bu nedenle sistem üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel tutulması önem taşımaktadır. Personel bilgilerinin güncellenmesi amacıyla önceki yıllarda da aynı mahiyette yazılar yazılmış olup, habere konu olan yazı da aynı mahiyettedir. Haberde yer alan yorum ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Adliye çalışanlarının seçim sonrası istifaya zorlanacağı iddiası
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