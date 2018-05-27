Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Ankara'daki AVM'lerde yeni dönem resmen başladı

'daki 'lerde yeni dönem resmen başladı

Emniyet Müdürlüğünce, Başkentteki 25 alışveriş merkezinde () üst araması, araç araması, çanta, paket kontrolü ve çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak amacıyla polis irtibat büroları açıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 14:44
Ankara'daki AVM'lerde yeni dönem resmen başladı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alışveriş merkezlerindeki güvenlik önlemlerinin yetersizliğine yönelik şikayetlerin artması üzerine 'de ilk kez " Polisi" uygulaması başlatıldı.

Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan uygulama kapsamında, Şube Müdürlüğünce, Başkentte bulunan 25 alışveriş merkezinde polisirtibat büroları oluşturuldu. Polis irtibat bürolarıyla alışveriş merkezlerindeki özel güvenlik görevlilerince yürütülen üst araması, araç araması, çanta ve paket kontrolü ile çevre güvenliği gibi güvenlik hizmetleri daha kontrollü ve sağlıklı yürütülecek.

AVM'lerin yönetimleriyle koordineli yürütülen uygulama kapsamında, alışveriş merkezleri içerisinde kurulan irtibat bürolarında, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı iki ya da daha fazla personelden oluşan sivil ekipler aracılığıyla AVM'lerde güvenlik denetimleri sürekli kılınacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'daki AVM'lerde yeni dönem resmen başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN