Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > CHP'li belediye o ilçeyi çöplük yaptı!

'li belediye o ilçeyi çöplük yaptı!

'li Belediyesinde yaşanan çöp skandalının ardından bu kez de maaşlarını alamayan temizlik görevlilerinin iş bırakma eylemine gitmesi nedeniyle Avcılar sokaklarından çöp kokuları yükselmeye başladı. CHP'li Avcılar Belediyesinin içler acısı hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay söylediği 'CHP çöplük demektir' sözünü hatırlattı.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 11:01
GÜNÜN DİĞER VİDEOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hizmet konusunda başarı gösteremeyen 'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Avcılar Belediyesi.



MAAŞLAR YATMADI

Canlarını dişlerine takarak, zor şartlarda çalışan temizlik işçilerinin maaşları belediye tarafından ödenmedi.



GÖREVLİLER İŞ BIRAKTI

CHP'li Avcılar Belediyesi'nin maaşları ödemeye yanaşmaması üzerine görevliler iş bırakma eylemi kararı aldı.CHP'li yetkililerin maaş ödememe ısrarı üzerine düzenlenen iş bırakma eylemi ilçe sakinlerini olumsuz yönde etkiledi.



SOKAKLARDA PİS KOKULAR!

Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı. Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar'da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor. Eski Türkiye'yi andıran sokaklar, yerel seçimlerden önce Avcılar'da yaşayanların tercihini etkileyecek gibi gözüküyor.

"CHP ÇÖPLÜK DEMEKTİR, AYNI ZAMANDA TEZEK DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada "Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşım benim Ümraniye'de öldü. CHP, çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. Oralarda spor tesislerini kurduk ama bunlar asla bunları yapamadı. CHP demek hava kirliliği demektir. Yine o dönemde gazeteler maske dağıtıyordu, hava kirliliğinden dolayı, unutmayalım bunları. Lafla medeni, modern olunmaz. İcraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Yok. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demektir. Evet, onlar tarih oldu ya" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP demek hava kirliliği demektir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li belediye o ilçeyi çöplük yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN