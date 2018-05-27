CHP'li belediye o ilçeyi çöplük yaptı!

Hizmet konusunda başarı gösteremeyen CHP'li belediyelerin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Avcılar Belediyesi.





MAAŞLAR YATMADI



Canlarını dişlerine takarak, zor şartlarda çalışan temizlik işçilerinin maaşları belediye tarafından ödenmedi.





GÖREVLİLER İŞ BIRAKTI



CHP'li Avcılar Belediyesi'nin maaşları ödemeye yanaşmaması üzerine görevliler iş bırakma eylemi kararı aldı.CHP'li yetkililerin maaş ödememe ısrarı üzerine düzenlenen iş bırakma eylemi ilçe sakinlerini olumsuz yönde etkiledi.





SOKAKLARDA PİS KOKULAR!



Sokakta kalan çöpler, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü kokular saçmaya başladı. Sağlıksız bir ortamın oluştuğu Avcılar'da kent sakinleri çöplerin bir an önce toplanmasını bekliyor. Eski Türkiye'yi andıran sokaklar, yerel seçimlerden önce Avcılar'da yaşayanların tercihini etkileyecek gibi gözüküyor.

"CHP ÇÖPLÜK DEMEKTİR, AYNI ZAMANDA TEZEK DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı konuşmada "Ümraniye'de çöplük patladı, 39 vatandaşım benim Ümraniye'de öldü. CHP, çöplük demektir. Biz oraları şimdi pırıl pırıl yaptık. Oralarda spor tesislerini kurduk ama bunlar asla bunları yapamadı. CHP demek hava kirliliği demektir. Yine o dönemde gazeteler maske dağıtıyordu, hava kirliliğinden dolayı, unutmayalım bunları. Lafla medeni, modern olunmaz. İcraat, icraat. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? Yok. Çünkü CHP demek aynı zamanda tezek demektir. Evet, onlar tarih oldu ya" demişti.