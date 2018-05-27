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Erdoğan'a muhteşem karşılama

, miting için geldiği Havaalanında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Havaalanının tellerine gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunan Halalca kırsal mahalle sakinlerini kırmayan Erdoğan, yanlarına gelerek herkesi iftara davet etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 19:08 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem karşılama

Miting için 'e gelen , Halalca Mahallesi'nde bulunan havaalanına geldi. Burada vatandaşların kendisine seslenmesi ile tellerin yanına gelen Erdoğan'a vatandaşlar içeri girmek istediklerini iletti. Erdoğan ise vatandaşları selamlayarak tüm Halalca sakinlerini akşam iftara davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile çocuklara korumalar tarafından oyuncak dağıtıldı.

Öte yandan Erdoğan'ı Yörük atlı birlikler karşıladı.

Balıkesir'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için Atatürk Stadı'na giderken yol boyunca vatandaşlar da kendisine eşlik etti. Yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a ilgi yoğun oldu.

Balıkesir Havaalanı'na indikten sonra miting için Atatürk Stadı'na hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yol boyunca vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundu. Cengiz Topel Caddesi boyunca yöresel kıyafetler giyen yörükler ve atlı birlikler tarafından karşılanan Erdoğan'a vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhteşem karşılama
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