Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye: Hadi gel bakalım onu da durdur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir'de Atatürk Stadyumu'nda düzenlediği mitingine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da yeni yönetim sistemi ile güzel bir başlangıç yapmaya hazırlanıyoruz.Balıkesir Türkiye'nin vitrinlerinden biridir. Balıkesir'e 16 yılda 25 katrilyon yatırım yaptık. Konuşuyorlar. Bunlar çırak bile değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik, Şirin'e ulaştık"

Erdoğan yapılan yatırımlara ilişkin, "7 bin 330 konut yaptık. Biz başında bu kardeşinizin olduğu AK Parti hükümetlerinde İstanbul İzmir otoyolu bir Balıkesir projesi değil mi? Siz Balıkesir'e buradan gelmeyecek misiniz, bu uzun yollar kısalmadı mı? İstanbul-İzmir körfez geçişinde hangi köprü var Osmangazi var. Biz Ferhat ile Şirin gibi dağları deldik ve Şirin'e ulaştık. Balıkesir bir başka olacak. El ele vereceğiz" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'DAN İNCE'YE: HADİ GEL BAKALIM ONU DA DURDUR

Erdoğan, "Bu yatırımları durduracağım diyenler var mı? Bunların hayatında bir dikili ağacı yok. Şimdide durduracağım diyor. Biz diyorum Kanal İstanbul diyor ki neden yapayım para yok ki. Bunlar kör cahiller. Biz Marmaray'ı nasıl yaptıysak, Yavuz Sultan Köprüsü'nü nasıl yaptıysak aynı şekilde İstanbul İzmir otoyolunu da böyle yapıyoruz. Trakya tarafından gelen proje ile İstanbul'u Kuzey Ege ile bağlıyoruz. Hadi gel bakalım onu da durdur, onu da engelle. Senin ona ömrün yetmez ömrün. 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile de Trakya üzerinden Balıkesir'e gelişi halledeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "CHP'nin adayı kös kös oturuyor, genel başkanı proje açıklıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı adayı kös kös oturuyor, genel başkanları çıkmış proje açıklıyor. Sen mi yapacaksın bu projeleri o zaman sen çıkıp aday olsaydın bay Kemal. Adayları ne diyordu; yenildin yenildin yenildin, hala duruyorsun diyordu. Bu nasıl iştir. Şimdi de kalktı aday oldu. Kalkmış projeleri açıklıyor. Cumhurbaşkanı adayınız kim? O mu idare edecek bu nu idare edecek, belli değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor. Bu işi takip eden bakanlığımıza gitse yerli marka otomobil peojesinin geleceğin teknolojisine göre olduğunu öğrenir. Bunlar yıkmayı bilir, engellemeyi birlir . Yapmayı bilmez. Bunlara 5 tane koyun verin kaybeder gelirler. İşlerine gelene bağırır çağırır hakaret eden sonra gider." dedi.

"SAMİMİYSEN MİT'E BAŞVUR"

Erdoğan, "(Muharrem İncenin Gülenin iadesine ilişkin iddiaları) Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki? ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek? Söylediği tüm bilgiler yanlış, Dürüst ve samimiysen MİT'e başvur." dedi.

"YARIN BELGELRİ İLE AÇIKLAYACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın akşam Show TV'de bazı şeyleri belgeleri ile açıklayacağım" dedi.