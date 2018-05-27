Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kaymakam vatandaşla buluştu

Kaymakam vatandaşla buluştu

'ın Kumlu İlçe Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 09:27
Kaymakam vatandaşla buluştu

'ın Kumlu İlçe Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi.

Aktaş Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yöneticilerinin katıldığı 'vatandaşla buluşma' toplantısına ayrıca okul müdür ve öğretmenleri de katıldı. Eğitimden, mahalle sorunlarına, vatandaşların isteklerine kadar çeşitli konularda görüşlerin belirtildiği toplantıların her ay yapıldığını söyleyen Kaymakam Karaosmanoğlu, katılanların şikayet ve isteklerini doğrudan iletme imkanına sahip olduklarını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaymakam vatandaşla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN