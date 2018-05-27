Kaymakam vatandaşla buluştu

Hatay'ın Kumlu İlçe Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi.

Aktaş Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları yöneticilerinin katıldığı 'vatandaşla buluşma' toplantısına ayrıca okul müdür ve öğretmenleri de katıldı. Eğitimden, mahalle sorunlarına, vatandaşların isteklerine kadar çeşitli konularda görüşlerin belirtildiği toplantıların her ay yapıldığını söyleyen Kaymakam Karaosmanoğlu, katılanların şikayet ve isteklerini doğrudan iletme imkanına sahip olduklarını belirtti.