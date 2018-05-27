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’e şok! Boş kaldı

Giriş Tarihi: 27.5.2018 16:58
Meral Akşener’e şok! Boş kaldı

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı , Aydın mitinginde hedeflenen kalabalığı toplayamayınca, alandaki boşluklar dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde istediği kamuoyu desteğini alamayan Meral Akşener'in gittiği her ilde meydanlarda yaşanılan hayal kırıklığı dikkatlerden kaçmıyor. İyi Parti milletvekili aday listeleri belirlenirken ciddi sıkıntılar yaşamış ve başta kurucular kurulundan Yusuf Halaçoğlu olmak üzere Meral Akşener'e isyan ederek partiden istifa etmişti

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Meral Akşener’e şok! Boş kaldı
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