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'nin seçim broşüründe Bahçeli ve Erdoğan yan yana! 81 ile gönderilecek

tarafından, seçim çalışmaları için 'nin anlatıldığı ve partinin vaatlerinin yer aldığı broşür bastırıldı. Seçim broşüründe, MHP Genel Başkanı ile Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı 'ın yan yana fotoğrafları bulunuyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 15:18
MHP'nin seçim broşüründe Bahçeli ve Erdoğan yan yana! 81 ile gönderilecek

'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında kullanacağı broşür ve kitapçıkların basımı tamamlandı. Parti tarafından bastırılan, üzerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" yazılı broşürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte resimleri bulunuyor.

"81 İL TEŞKİLATINA GÖNDERİLECEK"

Broşürde, "15 Temmuz İhaneti ve Milli Diriliş Ruhu" ile 'ne geçiş çerçevesinde Anayasa değişikliği ve 16 Nisan halk oylaması anlatılıyor. MHP liderinin Türk bayrağını öptüğü resminin bulunduğu diğer broşürde ise partinin taahhütleri sıralanıyor. Broşürler yarından itibaren 81 il teşkilatına gönderilecek.

ADAYLARA SEÇİM REHBERİ

MHP'de, ayrıca milletvekili adayları için "seçim rehberi", "yurt dışı sayım sandık kurulu genelgesi" ve "yurt içi sandık kurulu görevlileri genelgesi" kitapçıkları ile seçime yönelik eğitim CD'si hazırlatılarak adaylara dağıtıldı. Bu arada, parti müşahitlerinin görev ve yetkilerinin yer aldığı kartların da basımı tamamlanarak teşkilatlara gönderildi.

Bahçeli ve Erdoğan yan yana

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MHP'nin seçim broşüründe Bahçeli ve Erdoğan yan yana! 81 ile gönderilecek
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