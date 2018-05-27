Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Sizleri saygı ile selamlıyorum. Isparta'nın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerimi selamlıyorum. Muhteşem bir kalabalık bizi burada selamladılar. Bizi coşkuyla karşılan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bereketi ile sofralarımızı şenlendiren Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Maşallah Isparta bugün bambaşka. Bu meydanda hükümetine, geleceğine sahip çıkan bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da Vakit Türkiye Vaktidir diyen bir Isparta görüyorum. 24 Haziran'da güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye demeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye'nin önünü açıyor muyuz? 16 Nisan'da olduğu gibi 24 Haziran'da da rekorlara imza atıyor muyuz?

Bilmeyenlere, bildiklerinizi anlatacaksınız. 24 Haziran akşamı ülkemiz önünde açılan yeni ufukları hep birlikte kutlayacağız inşallah. 16 yıldır ülkemize hizmet ediyoruz. 16 yıldır gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak şimdi de aynı heyecanı yaşıyoruz. Sizlerin de desteği ile Türkiye geride kalan 16 yılda pek çok rekora imza attı. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde büyük reformlara imza attık. Bölücü örgütünden FETÖ'süne, dışarıdan gelen onlarca saldırıya rağmen birlik ve beraberlikten taviz vermedik.

AFRİN'DE 4480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin'de son olarak geldiğimiz noktada 4480 teröristi eksiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 419 teröristi etikisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz orada. Çünkü bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini hiç kimse bozamaz. Bu iş yürek işi yürek. Bu iş kürekle olmaz. Bunlar ne diyorlardı, Afrin'de ne işiniz var diyorlardı? Kimler diyordu biliyorsunuz değil mi?

BU MANİPÜLASYONLARLA BİZİ VURAMAZSINIZ

Bugün dünyanın farklı yerindeki kardeşlerimiz Türkiye'nin başarıları için gurur duyuyor. Çıkmış birileri kurmuş murmuş bir şey diyorlar, bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız. Çıkmış biri diyor ki Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız diyor, biri diyor ki yatırımları durduracağız diyor, ekonomiden biz anlarız biz. Bunlara kalsa bunlar havalimanı filan yapmazdı. Kardeşlerim bütün bunlarla beraber duracak mıyız? Hala bunlar ne derlerse desinler yatırımlara devam edeceğiz. Biz geldiğimizde G-20'de miydik? Şuan Türkiye G-20'de.

Şehir hastanesi ile dünyaya nizam verdik. Ey Bay Kemal sen SKK'nın genel müdürü olduğun zaman hastanelerin durumu neydi ?Hastane görmek istiyorsan Isparta'ya gel, Mersin'e gel, Yozgat'a gel, Kayseri'ye gel. Biz yapacağımızı vaat ederiz. Halkımız bizi biliyor.

İşte 24 Haziran'da bunlara gereken dersi vereceğiz.

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