15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıktan flaş sözler

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nda yapılan duruşmada, 15 Temmuz'da köprüdeki askerlere ateş emri verdiği öne sürülen sanık eski binbaşı Ahmet Taştan esas hakkındaki savunmasını yaptı.

DARBE GİRİŞİMİNE "KUMPAS" DEDİ

Savunmasında iddianame dışında olan konulardan bahseden, farklı davalardaki müşteki ifadelerini ifadelerini okuyan Taştan, darbe girişiminin kumpas olduğunu öne sürdü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

Esas hakkında savunmasını yapan diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

Sanıkların avukatları da esas hakkındaki savunmalarında müvekkillerinin suça karışmadıklarını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarına devam edilmek üzere duruşmayı yarına erteledi.

MÜTALAADAN

Mütalaada, 138 sanığın "Anayasa'yı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

Davanın en rütbeli sanıkları eski yarbay Turgay Ödemiş ve eski binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep eden savcı, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından Ödemiş'in 4 bin 131 yıldan 6 bin 526 yıla, Taştan'ın 4 bin 161 yıldan 6 bin 578 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Bazı sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından değişen oranlarda hapisle cezalandırılması öngörüldü.

Mütalaada, sanıklar Yunus Emre Köse, Mustafa Bulut, Cengiz Varol, Orhan Can Kayışbacak ve Halil Telli'nin darbe kastıyla hareket etmediğine vurgu yapılarak, bu sanıkların beraatı yönünde karar verilmesi talebinde bulunuldu.