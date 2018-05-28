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'da 'nın tuzakladığı  imha edildi

'nin  ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 60 mm'lik havan mühimmatına tuzanlanmış el yapımı , uzman ekipler tarafından imha edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 17:08
Çukurca'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi

'nin ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen 60 mm'lik havan mühimmatına tuzanlanmış el yapımı , uzman ekipler tarafından imha edildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekiplerinin Çukurca ilçesine bağlı Yeşiltepe mevkiinde PKK/'ya yönelik düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "26.05.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Yeşiltepe mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 60 mm'lik havan mühimmatına tuzaklanmış 1 el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir.Tespit edilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Çukurca'da PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
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