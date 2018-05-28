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Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı , Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü ’in sorularını yanıtlıyor

Giriş Tarihi: 28.5.2018 22:07 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 22:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

'nin seçim beyannamesinde hangi temel hedefler yer alıyor? 24 Haziran seçimlerine doğru AK Parti seçmene hangi projeleri sunuyor? "Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye" vurgusu ile AK Parti'nin yeni dönemde nasıl bir Türkiye hayali var? Ekonomi, özgürlükler, eğitim, kültür, dijital dönüşüm konularında AK Parti'nin vaatleri ne?

Habertürk TV Genel Müdürü soruyor, Cumhurbaşkanı yanıtlıyor.

"Cumhurbaşkanı Özel" 28 Mayıs Pazartesi saat 23.00'te kameraların karşısında

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Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor
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